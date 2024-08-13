Λογαριασμός
Έφτασαν στην Αθήνα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο από την Τουρκία

Δείτε την ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας

Τουρκία φωτιά Αττική

Έφτασαν σήμερα Τρίτη στην Αθήνα τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης που απέστειλε η Τουρκίαπροκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Αττική.

«Υποδεχτήκαμε τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και το ελικόπτερο που έστειλε η Τουρκία για να βοηθήσει την Ελλάδα στη μάχη κατά των πυρκαγιών», αναφέρει στην ανάρτησή της, που συνοδεύεται από φωτογραφίες, η τουρκική πρεσβεία στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Φωτιά Αττική
