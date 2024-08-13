Έφτασαν σήμερα Τρίτη στην Αθήνα τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης που απέστειλε η Τουρκία, προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Αττική.

«Υποδεχτήκαμε τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και το ελικόπτερο που έστειλε η Τουρκία για να βοηθήσει την Ελλάδα στη μάχη κατά των πυρκαγιών», αναφέρει στην ανάρτησή της, που συνοδεύεται από φωτογραφίες, η τουρκική πρεσβεία στη χώρα μας.

We welcomed the two firefighting planes and a helicopter that were dispatched from 🇹🇷 to provide assistance to 🇬🇷 in the battle against the wildfires affecting Athens.@OGMgovtr @CivPro_GR pic.twitter.com/ZHb2nKYwjm — Türkiye in Greece (@TC_AtinaBE) August 13, 2024

Πηγή: skai.gr

