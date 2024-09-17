Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά ορειβάτισσας από περιοχή κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο.
Πρόκειται για 60χρονη Βελγίδα, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει τραυματιστεί στο πόδι. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας και την 8η ΕΜΑΚ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
