Όλγα Κεφαλογιάννη: Αντιμετωπίζω κρίση στον γάμο μου

Με μια λιτή δήλωση- ανακοίνωση, η Όλγα Κεφαλογιάννη απευθύνει έκκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της και η προσωπική της ζωή, όπως αναφέρει καθώς αντιμετωπίζει κρίση στον γάμο της.
Η ανακοίνωση της κα Κεφαλογιάννη έρχεται σε συνέχεια δημοσιευμάτων τα οποία ανέφεραν ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τον Μίνω Μάτσα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στην πολιτική μου διαδρομή υπήρξα πάντα ειλικρινής και δεν κρύφτηκα ποτέ, ακόμη και για θέματα που δεν αφορούν αμιγώς την πολιτική αλλά άπτονται της προσωπικής ή της οικογενειακής μου ζωής. Τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζω κρίση στον γάμο μου.
Πρωταρχικό μέλημά μου είναι το συμφέρον των δύο παιδιών μου. Απευθύνω έκκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους και η προσωπική τους ζωή. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνω, παραμένω αφοσιωμένη στα παιδιά μου και στα υπηρεσιακά μου καθήκοντα.»
