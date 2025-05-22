Με αυξημένους ρυθμούς κινούνται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, που υποβάλλονται στην πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr. Υπολογίζεται πως έχουν φτάσει τις 205.000, την ώρα που διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες της αντιπυρικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει αποφασίσει την παράταση διορίας έως τις 15 Ιουνίου, για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέρυσι, πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, είχε δοθεί χρονικό περιθώριο έως τα μέσα Ιουλίου, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ενθαρρύνει τους οικοπεδούχους να καθαρίζουν νωρίτερα τις περιουσίες τους, αλλά και συχνότερα, ειδικά τους μήνες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε περιοχές όπου μεγάλος αριθμός οικοπέδων είχε καθαριστεί, οι πυρκαγιές ήταν λιγότερο καταστροφικές ή περιορίστηκαν γρήγορα.

Οι καθαρισμοί θεωρούνται κρίσιμο σκέλος για την πρόληψη τόσο της εκδήλωσης όσο και της εξάπλωσης πυρκαγιών κοντά σε πόλεις και οικισμούς, καθώς η χαμηλή βλάστηση, ειδικά σε συνθήκες καύσωνα, αποτελεί ιδανική καύσιμη ύλη.

Οι καταγγελίες έως χθες Δευτέρα ανέρχονταν σε 1.671, ενώ τα φύλλα ελέγχου που είχαν εκδοθεί ξεπερνούν τα 960.

Πηγή: skai.gr

