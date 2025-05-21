Δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών: Νεκρή 32χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 32χρονη από τη Σομαλία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη λεωφόρο Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν η 32χρονη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να την παρασύρει διερχόμενη μηχανή και να χάσει τη ζωή της.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 45χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ σε πιο σοβαρή κατάσταση είναι η 23χρονη συνεπιβάτης. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

