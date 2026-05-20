Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης, με τους τρεις βασικούς κατηγορούμενους να απολογούνται την Παρασκευή, ενώ στο στρόχαστρο των Αρχών μπαίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με το Ertnews, το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ: Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπρησμός από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Στην ογκώδη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες, εμπλέκονται ακόμη έξι άτομα, των οποίων ο ρόλος ερευνάται, ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τα πάντα

Όσο για τον θείο και τα ανίψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας υποστήριξαν, ότι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Παράλληλα, η συνήγορος υπεράσπισης εξέφρασε αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις Αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής.

Ωστόσο, τα στόματα όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν υπό τον φόβο αντιποίνων άρχισαν να ανοίγουν. Τουλάχιστον 40 είναι μέχρι στιγμής τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης από τα Βορίζια Ηρακλείου έως το Αμάρι Ρεθύμνου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους έπεφταν θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγειλαν, ότι είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και ΙΧ, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας, μεταδίδει το Ertnews.

Δημογλίδου: Εδώ και έναν χρόνο πλησιάζαμε εμείς πλέον τα θύματα

Οι Αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα υπολογίζεται ότι είναι πολύ περισσότερα.

Οι μεμονωμένες καταγγελίες θυμάτων από το 2021 ήταν εκείνες που οδήγησαν στην αποκάλυψη νέων θυμάτων που εδώ και ένα χρόνο προσέγγιζαν οι ίδιες οι Αρχές. «Όταν διαπιστώθηκε από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος, ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για ξεχωριστά από τα μέλη αυτής της οικογένειας από διάφορους πολίτες, προσπάθησε να συλλέξει στοιχεία που οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι αυτή η συμμορία συστάθηκε γι΄ αυτόν τον σκοπό. Την κακουργηματική εκβίαση σε βάρος πολιτών, φθορές σε αγροτεμάχια καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρησμός. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις – από το 2021 έως το2025- που καταγγέλλονταν κατά καιρούς στην Αστυνομία κατέληγαν στη δικαστική Αρχή, στον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε με τη μορφή της αυτόφωρης διαδικασίας -όταν αυτό δικαιολογούνταν- είτε ως διαδικασία τακτική. Τα στελέχη του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος λαμβάναν πληροφορίες από θύματα και για άλλα θύματα που δεν είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες και έτσι πλέον πηγαίναμε εμείς και προσεγγίζαμε τα θύματα», είπε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Kωνσταντίνα Δημογλίδου στο ΕΡΤnews, περιγράφοντας πώς το ελληνικό FBI «ξεσκέπασε» την οικογενειακή «μαφία».

«Είναι υποχρέωσή μας να προστατέψουμε τους ανθρώπους που βοήθησαν για να φτάσουμε στην εξάρθρωση αυτής οργάνωσης και αυτό κάνουμε», είπε η κ. Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιοι άλλοι τόσο καιρό δεν μιλούσαν, αν υπάρχει φόβος καταγγελίας μπορούν ακόμη και τηλεφωνικά – ανώνυμα να κάνουν την καταγγελία, επικοινωνώντας και με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης.

Η καταγγελία του 2021 που άνοιξε την έρευνα

Η πρώτη οργανωμένη αναφορά στις Αρχές έγινε το 2024, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη αστυνομική έρευνα και την εξάρθρωση της ομάδας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το 2021 κάτοικος του Φουρφουρά Αμαρίου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρήκε το αμπέλι του κατεστραμμένο. Περίπου 400 κορμούλες είχαν κοπεί με ηλεκτρικό πριόνι. Έναν χρόνο μετά, ιδιοκτήτης ελαιώνα κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα σύρριζα και έτερος αγρότης τον εμπρησμό του οχήματός του λόγω αντεκδίκησης.

Μετά τη διασύνδεση των μεμονωμένων καταγγελιών, δόθηκε, τον Απρίλιο του 2025, εισαγγελική παραγγελία για έρευνα από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε, ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ο θείος της οικογένειας και οι δύο ανιψιοί του, οργανώθηκαν σε συμμορία και σταδιακά στρατολογούσαν νεότερα μέλη της οικογένειας.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν είναι ο εμπρησμός ενός οχήματος πολίτη τον Μάιο του 2025, ενώ κατέστρεψαν περίπου 400 αμπελόφυτα σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης. Επιπλέον, προκάλεσαν φθορές σε 134 ελαιόδενδρα και πάλι ως πράξη αντεκδίκησης, ενώ δήλωναν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Πηγή: skai.gr

