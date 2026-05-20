Από την Κύθνο στη Σέριφο με καγιάκ, γιατί δεν υπήρχε ακτοπλοϊκή σύνδεση

Έναν πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας βρήκε ένας μόνιμος κάτοικος της Κύθνου που αποφάσισε να διασχίσει την απόσταση από το νησί του μέχρι τη Σίφνο με ένα καγιάκ.

Για δεύτερη χρονιά, η Κύθνος δεν έχει ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά και με τα γειτονικά νησιά των δυτικών Κυκλάδων και για αυτό το λόγο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο διαμαρτυρίας.

Με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούσαν, με βροχή ή δυνατούς ανέμους, αφού πρώτα έκανε στάση στη Σέριφο, συνέχισε για Σίφνο και παρευρέθηκε στο φεστιβάλ Κυκλαδικής γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές».

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ που ακολουθεί:

