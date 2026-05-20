Καραμπόλα 7 οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύγκρουση επτά οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς Λαμία.

Η καραμπόλα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ακριβώς στο ύψος της εξόδου για τη Λυκόβρυση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία λόγω της σύγκρουσης διεξάγεται με εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις.

Πηγή: skai.gr

