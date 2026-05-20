Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αττική Οδό, στο ύψος των διοδίων Ανθούσας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:10, περίπου 500 μέτρα από τον σταθμό των διοδίων. Μοτοσικλέτα που κινούνταν στο σημείο προσέκρουσε αρχικά στον καθρέφτη περιπολικού της Αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου.

Μετά την πρώτη επαφή, ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

