Ανατροπή στην… ανατροπή των αποφάσεων του ΣτΕ για τις οικοδομές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ανατροπή… στην ανατροπή που προέκυψε από το ΣτΕ το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) κρύβουν τα «ψιλά γράμματα» της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου. Και αυτό γιατί μπαίνει «φρένο» στην ανέγερση οικοδομών ακόμη και εάν έχει εκδοθεί άδεια βάσει των κανόνων του ΝΟΚ εάν οι σχετικές εργασίες δεν ξεκίνησαν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου του 2024. Όσοι λοιπόν έχουν άδειες, αλλά δεν προχώρησαν στην

κατασκευή, θα πρέπει τώρα να τις αναθεωρήσουν.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ωστόσο προανήγγειλε «ρελάνς» στις αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης θα υιοθετηθούν νέα περιβαλλοντικά «μπόνους» στον υπό εξέλιξη πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ποιοι χτίζουν βάσει ΝΟΚ και ποιοι όχι

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του ΣτΕ , η οποία θα δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του 2025 διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις οικοδομές με τη νέα χρονιά.

Κρίσιμο βεβαίως είναι το στοιχείο της απόφαση που καθορίζει πως όσες οικοδομικές άδειες κάνουν χρήση των διατάξεων που κρίνονται αντισυνταγματικές, αλλά βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης (έχουν δηλαδή αποδεδειγμένα ξεκινήσει τις εργασίες πριν από την 11η Δεκεμβρίου), θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν κανονικά και χωρίς εμπόδια.

Έτσι, παρέχεται και μια «ανάσα» σε όσους κατασκευαστές είχαν επενδύσει κεφάλαια για να ανεγείρουν νέες οικοδομές και τους τελευταίους μήνες είχαν «παγώσει» κάθε εργασία, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ.

Αντιθέτως, όσοι εργολάβοι είχαν μεν αιτηθεί την έκδοση οικοδομικής άδειας, ή είχαν ήδη τέτοια άδεια στα χέρια τους, αλλά δεν έχουν ακόμα προλάβει να προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών, προφανώς και πλέον θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους, καθώς θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και την μειωμένη δόμηση που προκύπτει μετά την απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως μέσω του εν λόγω κανονισμού χορηγούνταν κίνητρα με την μορφή «μπόνους» στον συντελεστή δόμησης και στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψους ενός κτιρίου, με «αντάλλαγμα» να ανεγερθούν φιλικές προς το περιβάλλον οικοδομές και να διαμορφωθούν χώροι πρασίνου.

Η ρελάνς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, έρχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κάνει κάποιου τύπου ρελάνς, καθώς σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως «η απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (μια νομοθεσία του 2012) αφορά -κατά κύριο λόγο- στη

νομολογία του για τη συνταγματικά προβλεπόμενη ανάγκη τοπικού, πολεοδομικού σχεδιασμού.

Είναι σημαντικό ότι με την απόφαση αυτή, δεν επηρεάζεται καμία υφιστάμενη οικοδομή (πλην όσων αποτελούν, ήδη, αντικείμενο προσφυγής), είτε αυτή έχει ολοκληρωθεί είτε με οποιονδήποτε τρόπο έχουν αρχίσει οι εργασίες σε αυτή.

Κάτι, που θα δημιουργούσε πολύ σοβαρή ανασφάλεια δικαίου και θα επηρέαζε αρνητικά χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό ότι με την απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται η δυνατότητα να υπάρχουν, όπου είναι ανάγκη για λόγους περιβαλλοντικούς ή άλλους, ειδικά κίνητρα (bonus) σε ό,τι αφορά στα ύψη, στα δώματα, στις φυτεμένες στέγες, κ.λπ.

Και αυτό είναι σημαντικό, διότι τα εργαλεία αυτά, είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις πυκνοδομημένες περιοχές, καθώς ο τρόπος που είναι σήμερα δομημένες οι μεγαλουπόλεις μας (μεγάλη κάλυψη, με μικρό ύψος), τις καθιστά μη βιώσιμες μακροχρόνια σε ένα περιβάλλον οξυνόμενης κλιματικής κρίσης και αυξημένων θερμοκρασιών.

Τα κίνητρα αυτά θα προβλεφθούν συνεπώς, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο, στο πλαίσιο του τοπικού, πολεοδομικού σχεδιασμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία θα αναληφθεί άμεσα, ώστε να υπάρχει ορατότητα και νομική ασφάλεια».

Με άλλα λόγια το Υπουργείο προαναγγέλλει όπου αυτό είναι αναγκαίο την υιοθέτηση νέων ειδικών κινήτρων για ανέγερση οικοδομών φιλικών προς το περιβάλλον.



Πηγή: skai.gr

