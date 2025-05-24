Μετανάστες: Συνθήκες «γαλέρας» από τους διακινητές - Δραματική αύξηση των ροών στην Κρήτη

Λογαριασμός
Συνθήκες «γαλέρας» για τους παράτυπους μετανάστες από τους διακινητές - Δραματική αύξηση των ροών στην Κρήτη

Τα στοιχεία για την παράτυπη μετανάστευση, ειδικά για την Κρήτη, είναι ανησυχητικά, με τις μεταναστευτικές ροές να έχουν αυξηθεί δραματικά

Στοιβαγμένοι ανά δεκάδες στα αμπάρια σκαφών, κάτω από αφόρητες συνθήκες, μετανάστες υποφέρουν ελπίζοντας σε μια καλύτερη ζωή. Διαβατήριο γι' αυτή, είναι τα πλαστά έγγραφα που έχουν χρυσοπληρώσει στους διακινητές. 

Σε μεγάλο κύκλωμα διακινητών το οποίο εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οι δουλέμποροι στοίβαζαν δεκάδες άτομα μέσα σε καμπίνες ιστιοπλοϊκών σκαφών, τους μετέφεραν στην Ελλάδα και στη συνέχεια με πλαστά έγγραφα τους οδηγούσαν στη χώρα που επιθυμούσαν. 

Ο «τιμοκατάλογος» του κυκλώματος

Αεροπορική μεταφορά έκτος Ελλάδας: 3.000 έως 6.000 ευρώ 
Παράνομη είσοδος: 

  • Με αεροπλάνο: 3.500 έως 8.000 ευρώ 
  • Δια ξηράς: 1.500 έως 1.800 ευρώ 
  • Ακτοπλοϊκώς: 600 έως 700 ευρώ 

Από την έρευνα της Αστυνομίας έχουν διαπιστωθεί 558 περιπτώσεις παράνομης διακίνησης, με το παράνομο όφελος να ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την παράτυπη μετανάστευση, ειδικά για την Κρήτη, είναι ανησυχητικά, με τις μεταναστευτικές ροές να έχουν αυξηθεί δραματικά

 

