Εδώ και αρκετές ημέρες ακόμα και με ελικόπτερα προχωράει η μεταφορά μεγάλων τμημάτων των σκηνικών, όπως τα τμήματα του μεγάλου ομοιώματος του Κύκλωπα Πολύφημου στη Σπηλιά του Νέστορα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Ελευθερία on line, από σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαίδευση κομπάρσων που θα επιβαίνουν στις βάρκες, διαδικασία που γίνεται στο λιμάνι της Πύλου και τραβά φυσικά την προσοχή όσων περνούν από εκεί.

Από την Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσουν οι αφίξεις των ηθοποιών στην περιοχή, όπως ο μεγάλος πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον, που θα υποδυθεί τον Οδυσσέα.

Αλλαγή πλάνου στα γυρίσματα

Η διαθεσιμότητα των ηθοποιών, αλλά και η πρόγνωση των καιρικών συνθηκών ανάγκασε την παραγωγή να τροποποιήσει κατά ένα μέρος το πρόγραμμα των γυρισμάτων, τα οποία τελικά θα ξεκινήσουν την Παρασκευή από την παραλία της Αλμυρόλακκας.

Εκεί μεταξύ άλλων έχει ήδη κατασκευαστεί μία στάνη, όπου βρίσκονται τα ζώα που με όλες τις προβλεπόμενες άδειες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ενώ μέλη της παραγωγής από την Ιταλία έχουν επιφορτιστεί ως φροντιστές για την ευζωία των ζώων.

Το Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν γυρίσματα στην Αρχαία Κόρινθο.

Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Μαρτίου τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στο Κάστρο της Μεθώνης, ενώ από την Πέμπτη 13 έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου τα γυρίσματα θα συνεχιστούν, βάσει του αρχικού προγραμματισμού, στη Σπηλιά του Νέστορα στην περιοχή της Βοϊδοκοιλιάς.

Όλες αυτές τις ημέρες θα υπάρχουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση μετακινήσεις των συνεργείων, αλλά και για τη διενέργεια των γυρισμάτων από νωρίς το πρωί έως και τις βραδινές ώρες.

