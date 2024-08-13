Φωτιά στην Αττική: Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Που γίνονται εκτροπές

Σε ισχύ παραμένουν εκτροπές κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς που καίει για τρίτη ημέρα στη Βορειοανατολική Αττική.

Μεταξύ άλλων, η κυκλοφορία εκτρέπεται από:

Μαντά και επαρχιακή οδός Μαραθώνος-Καπανδριτίου, από Καπανδρίτι προς Βαρνάβα Έξοδος χωριού Γραμματικό προς Βαρνάβα My Market Γραμματικού προς Άνω Σούλι Είσοδος οικισμού Βαρνάβα από Καπανδρίτι Μιαούλη και Κολοκοτρώνη, από το Γραμματικό προς Καλέντζι-Βοθώνα Παραδρόμος εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, ύψος φυτωρίου «4 Εποχές» προς Άγιο Στέφανο Ονείρων και παραδρόμος εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας προς Βαρνάβα Λεωφόρος Διονύσου και Αρτέμιδος (θέση Ανατολή) προς Διόνυσο Λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας προς Διόνυσο Λεωφόρος Διονύσου και Κυδωνιών προς Διόνυσο Λεωφόρος Μαραθώνος και Εχετλού προς Βοθώνα-Καλέντζι Λεωφόρος Μαραθώνος και Μ. Αλεξάνδρου προς Βοθώνα-Καλέντζι Έξοδος εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας προς Καπανδρίτι Ηρακλείτου και Δ. Σωτηρίου προς Αναπαύσεως Αναπαύσεως από Ησιόδου προς Πεντέλη Αναπαύσεως από λεωφόρο Πεντέλης προς Πεντέλη Παναγούλη από λεωφόρο Πεντέλης προς Πεντέλη Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης προς Πεντέλη Ηρακλείτου από Μπενάκη προς Αναπαύσεως Λεωνίδα από Ησιόδου προς Πεντέλη Κλεισθένους από Ησιόδου προς Πεντέλη Ευκαλύπτων από λεωφόρο Πεντέλης προς Πεντέλη Κλεισθένους από Πίνδου προς Πεντέλη Παπανδρέου και από Τσαλδάρη (Μελίσσια) προς Πεντέλη Κύπρου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος προς Ντράφι-Διώνη Βενιζέλου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος προς Ντράφι-Διώνη Λεωφόρος Διονύσου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος, προς Διόνυσο Ανθούσας και Ιάσωνος προς Πεντέλη.

Πηγή: skai.gr

