Φωτιά στην Αττική: Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Που γίνονται εκτροπές

Σε ισχύ παραμένουν εκτροπές κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς που καίει για τρίτη ημέρα στη Βορειοανατολική Αττική.
Μεταξύ άλλων, η κυκλοφορία εκτρέπεται από:
- Μαντά και επαρχιακή οδός Μαραθώνος-Καπανδριτίου, από Καπανδρίτι προς Βαρνάβα
- Έξοδος χωριού Γραμματικό προς Βαρνάβα
- My Market Γραμματικού προς Άνω Σούλι
- Είσοδος οικισμού Βαρνάβα από Καπανδρίτι
- Μιαούλη και Κολοκοτρώνη, από το Γραμματικό προς Καλέντζι-Βοθώνα
- Παραδρόμος εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, ύψος φυτωρίου «4 Εποχές» προς Άγιο Στέφανο
- Ονείρων και παραδρόμος εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας προς Βαρνάβα
- Λεωφόρος Διονύσου και Αρτέμιδος (θέση Ανατολή) προς Διόνυσο
- Λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας προς Διόνυσο
- Λεωφόρος Διονύσου και Κυδωνιών προς Διόνυσο
- Λεωφόρος Μαραθώνος και Εχετλού προς Βοθώνα-Καλέντζι
- Λεωφόρος Μαραθώνος και Μ. Αλεξάνδρου προς Βοθώνα-Καλέντζι
- Έξοδος εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας προς Καπανδρίτι
- Ηρακλείτου και Δ. Σωτηρίου προς Αναπαύσεως
- Αναπαύσεως από Ησιόδου προς Πεντέλη
- Αναπαύσεως από λεωφόρο Πεντέλης προς Πεντέλη
- Παναγούλη από λεωφόρο Πεντέλης προς Πεντέλη
- Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης προς Πεντέλη
- Ηρακλείτου από Μπενάκη προς Αναπαύσεως
- Λεωνίδα από Ησιόδου προς Πεντέλη
- Κλεισθένους από Ησιόδου προς Πεντέλη
- Ευκαλύπτων από λεωφόρο Πεντέλης προς Πεντέλη
- Κλεισθένους από Πίνδου προς Πεντέλη
- Παπανδρέου και από Τσαλδάρη (Μελίσσια) προς Πεντέλη
- Κύπρου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος προς Ντράφι-Διώνη
- Βενιζέλου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος προς Ντράφι-Διώνη
- Λεωφόρος Διονύσου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος, προς Διόνυσο
- Ανθούσας και Ιάσωνος προς Πεντέλη.
Πηγή: skai.gr
