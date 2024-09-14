Κρήτη: Στα νότια 51 μετανάστες - Ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά

Συνολικά 51 άτομα αποβιβάστηκαν στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ανάμεσα τους φέρεται να βρίσκονται τέσσερις γυναίκες και έξι ανήλικα παιδιά, που ήδη φιλοξενούνται σε χώρο στο Ηράκλειο, όπου μεταφέρθηκαν.

Τα 51 άτομα εντοπίστηκαν σε παραλία στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

