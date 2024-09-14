Β.Οικονόμου στον ΣΚΑΪ για προαστιακό: Λειτούργησαν οι δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρξε κίνδυνος

Το περιστατικό με την παρ' ολίγον σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών κοντά στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων ήταν «σοβαρό μόνο στη θεωρία, στην πράξη δεν υπήρξε κίνδυνος για κανέναν» ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου.

Ανέφερε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο σύστημα, οι οποίες λειτούργησαν, και πως λόγω των έργων στα Σεπόλια η συνεννόηση μεταξύ των σταθμών δεν έγινε με την τηλεδιοίκηση, αλλά οι σταθμάρχες συνεννοήθηκαν μεταξύ τους με το παλιό σύστημα.

«Υπάρχει πλαίσιο διαδικασιών που εξασφαλίζει την ασφάλεια του μέσου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε ότι οι τρεις σταθμάρχες αντιλήφθηκαν αμέσως τι έγινε και σταμάτησαν το τρένο.

Ένας από τους τέσσερις σταθμάρχες επέδειξε αμέλεια, γι' αυτό υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση και τέθηκε εκτός υπηρεσίας ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου.

«Οι σατανικές συμπτώσεις είναι καλές για τα μυθιστορήματα. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια του κόσμου. Τα Τέμπη ήταν ένα τραγικό, πολύ κακό περιστατικό. Όμως, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις» ανέφερε.

«Υπάρχει δικλείδα ασφάλειας, έχουν πολλά επίπεδα συνεννόησης οι μηχανοδηγοί με τους σταθμάρχες, δεν είναι ότι κοιμήθηκα εγώ, δεν έκανα εγώ καλά τη δουλειά μου, τρακάρουν τα τρένα. Λειτούργησε ο μηχανισμός με ασφάλεια, δεν κάναμε βουντού» είπε χαρακτηριστικά.

Για την αμαξοστοιχία που προσέκρουσε σε πεσμένα δένδρα κοντά στις Αφίδνες είπε ότι «είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο σιδηρόδρομος με τα ατέλειωτα χιλιόμετρα δικτύου».

Πηγή: skai.gr

