Ο Πόλεμος των Ρόουζ: Η Olivia Colman και ο Benedict Cumberbatch στο «remake»

Η Olivia Colman και ο Benedict Cumberbatch πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας χρονιάς εκτοξεύοντας ειρωνείες ο ένας στον άλλον, φωνάζοντας βρίζοντας – τουλάχιστον μπροστά στην κάμερα.

Στη νέα τους ταινία «The Roses», υποδύονται την Ivy και τον Theo Rose, ένα πάλαι ποτέ ευτυχισμένο, εύπορο ζευγάρι, που πλέον βρίσκεται εν μέσω ενός ολέθριου διαζυγίου και μίας σχέσης γεμάτης συγκρούσεις.

Ωστόσο, η σχέση των δύο Βρετανών ηθοποιών στην πραγματική ζωή είναι εντελώς διαφορετική: Είναι καλοί φίλοι εδώ και δεκαετίες, γνωρίστηκαν σε ραδιοφωνικό στούντιο και διατηρούν στενή φιλία μέχρι σήμερα.

Ένας νέος «πόλεμος των Roses»

Η ταινία είναι βασισμένη στην εμβληματικό φιλμ του 1989 «Ο πόλεμος των Roses» με τους Michael Douglas και Kathleen Turner και μεταφέρει την ιστορία στο σήμερα.

Την σκηνοθετεί ο Jay Roach, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο Tony McNamara.

Ο Theo είναι αρχιτέκτονας, του οποίου η καριέρα καταρρέει την ίδια στιγμή που η σύζυγός του, Ivy, απογειώνεται ως ανερχόμενη σεφ.

Εκείνος μένει στο σπίτι, ενώ εκείνη ταξιδεύει συνεχώς για να ανοίξει νέα εστιατόρια.

Η Colman παραδέχεται πως κάποιες σκηνές με την Ivy την άγγιξαν βαθιά:

«Από τη στιγμή που αποκτάς παιδί, νιώθεις ενοχές. Πήρα το μωρό μου στα γυρίσματα όταν ήταν έξι εβδομάδων και το μετάνιωσα αμέσως», εξομολογείται, τονίζοντας πως αποφεύγει πλέον δουλειές στο εξωτερικό για να βρίσκεται κάθε βράδυ στο σπίτι της.

Κριτικές

Η ταινία έχει αποσπάσει ως επί το πλείστον θετικές κριτικές.

Η Independent τη χαρακτήρισε «ακατάπαυστα διασκεδαστική», ενώ η Telegraph σχολίασε πως οι δύο ηθοποιοί είναι «απολαυστικά αδίστακτοι». Πιο επιφυλακτική η Guardian, της έδωσε δύο αστέρια, κάνοντας λόγο για «υπερβολικά γυαλιστερή ρομαντική αισθητική».

