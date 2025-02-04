Συνεχή δρομολόγια από τη Σαντορίνη για την απομάκρυνση πολιτών που το επιθυμούν εκτελεί η Aegean, που χθες, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, με 9 πτήσεις, εκ των οποίων οι 5 έκτακτες, μετέφερε συνολικά 1.294 επιβάτες προς την Αθήνα. Για σήμερα, έχουν προγραμματιστεί 8 πτήσεις, εκ των οποίων οι 4 έκτακτες.

«Συνολικά κατά τις δυο πρώτες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, περίπου 2500-2700 επιβάτες θα έχουν μεταφερθεί από Σαντορίνη προς Αθήνα με τις πτήσεις μας» αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι οι ναύλοι για τις έκτακτες πτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 55-65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των φόρων αεροδρομίων από Σαντορίνη – Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aegean:

Οι ναύλοι για τις θέσεις που προσφέρθηκαν σε όλες τις επιπρόσθετες, έκτακτες πτήσεις που πραγματοποιούνται χθες και σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 55-65 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ και φόρους αεροδρομίων 22 ευρώ από Σαντορίνη- Αθήνα).

Η AEGEAN ενημερώνει ότι χθες Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου εκτέλεσε 9 συνολικά πτήσεις από Σαντορίνη για Αθήνα, 4 τακτικές και 5 έκτακτες μεταφέροντας συνολικά 1294 επιβάτες από το νησί προς την Αθήνα.

Για σήμερα Τρίτη 4 Φεβρουαρίου έχει ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν επίσης 8 πτήσεις, 4 τακτικές και 4 έκτακτες, όλες με αεροσκάφη Airbus 320 με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1400 θέσεις συνολικά.

Αυτή την ώρα υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις σε τουλάχιστον 2 από τις σημερινές έκτακτες πτήσεις από Σαντορίνη για Αθήνα.

Συνολικά κατά τις δυο πρώτες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, περίπου 2500-2700 επιβάτες θα έχουν μεταφερθεί από Σαντορίνη προς Αθήνα με τις πτήσεις μας.

Είναι προφανές ότι λόγω των ειδικών συνθηκών τα αεροπλάνα φτάνουν στην Σαντορίνη με ελάχιστους επιβάτες, κυρίως από διάφορα κλιμάκια υπηρεσιών, ενώ οι πτήσεις από Σαντορίνη αναχωρούν γεμάτες.

Οι ναύλοι για τις θέσεις που προσφέρθηκαν σε όλες τις επιπρόσθετες, έκτακτες πτήσεις που πραγματοποιούνται χθες και σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 55-65 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ και φόρους αεροδρομίων 22 ευρώ από Σαντορίνη- Αθήνα).

Εφόσον εξακολουθεί να παρίσταται ανάγκη θα προστεθούν και νέες, έκτακτες πτήσεις και για Τετάρτη 5/2.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.