Ο εθνικός χάρτης εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών: Οι «ευάλωτες» περιοχές

Επίσημη μορφή πλέον παίρνει ο νέος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών μετά την υπογραφή της έγκρισής του από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ο νέος Εθνικός Χάρτης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Πολιτικής Προστασίας, και έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές. Όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, δεν πρόκειται για μια τεχνική αναπροσαρμογή – αλλά για μια δομική τομή που διορθώνει μια παθογένεια, συνακόλουθη των μεταβολών που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση ενώ διευκρινίζεται ότι ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί διαφορετικό εργαλείο από τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και δεν θα πρέπει, να συγχέονται. Σημειώνεται δε ότι ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών χαρακτηρίζει γενικά την επικινδυνότητα της κάθε περιοχής.

Ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών με την κατάταξη ανά Δήμο

Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, από την Πολιτική Προστασία, για την υλοποίηση μίας εκ των 25 εμβληματικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως βασικό στόχο υλοποίησης προκειμένου να αποτελέσουν όχι μόνο τον κορμό του κυβερνητικού έργου αλλά και εθνική παρακαταθήκη.

Ο χάρτης καταρτίστηκε με σύγχρονα δεδομένα, αξιοποιώντας στοιχεία των τελευταίων είκοσι ετών, το είδος και τη δομή της βλάστησης, τις κλιματικές συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας, καθώς και τη συχνότητα εμφάνισης υψηλών τιμών (3, 4 και 5) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Με αυτή την προσέγγιση, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά, πλέον, μια στοχευμένη και αξιόπιστη εικόνα του πραγματικού κινδύνου σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ξεφεύγοντας από την απλή χαρτογράφηση των περασμένων δεκαετιών.

Το αποτέλεσμα είναι μια αναλυτική κατάταξη των Δήμων σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας – χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Σημαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί ότι η ταξινόμηση γίνεται πλέον ανά δήμο, και όχι ανά νομό, όπως συνέβαινε στον παλιό χάρτη, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πολιτική Προστασία, αυτό επιτρέπει ακρίβεια σχεδιασμού, εξειδικευμένες δράσεις πρόληψης και, κυρίως, δίκαιη και ορθολογική κατανομή πόρων. Με άλλα λόγια, όπως σημειώνεται από την Πολιτική Προστασία, οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο αποκτούν τα εργαλεία και τους πόρους που πραγματικά χρειάζονται.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η αναβάθμιση αυτή δεν είναι μια τυπική επικαιροποίηση, αλλά αποτελεί μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, που βασίζεται όχι μόνο στην επέμβαση, αλλά στην έγκαιρη γνώση του κινδύνου. Ο φετινός χάρτης αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κλιματική κρίση: συχνότεροι καύσωνες, αυξημένη ξηρασία, εκτεταμένες περιοχές με έντονη δασική βλάστηση και πολλαπλασιασμός των ημερών υψηλού κινδύνου.

Ο νέος Εθνικός Χάρτης λειτουργεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για όλες τις βαθμίδες του κράτους, ενώ η πυροσβεστική μπορεί πλέον να αναδιατάσσει δυνάμεις με επιστημονικά κριτήρια. Αντίστοιχα, τα έργα καθαρισμού και αντιπυρικής προστασίας ιεραρχούνται όχι με βάση υποκειμενικές εκτιμήσεις, αλλά βάσει πραγματικών δεδομένων κινδύνου. Επιπροσθέτως οι δήμοι αποκτούν ξεκάθαρο πλαίσιο προτεραιοτήτων για έργα πρόληψης, υποδομές και ενίσχυση προσωπικού. Ενώ αξιοσημείωτο, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ότι η χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας μπορεί επιτέλους να κατευθύνεται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.

Παράλληλα, αυτό το νέο πλαίσιο δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές. Στην πράξη, όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, δημιουργεί μια βάση για ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά είναι κατά κανόνα ευάλωτες και σε δευτερογενή φαινόμενα, όπως πλημμύρες ή φαινόμενα διάβρωσης, ενώ τονίζεται ότι η νέα χαρτογράφηση δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να κινηθεί προληπτικά και σε αυτά τα πεδία.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την Πολιτική Προστασία, η Ελλάδα, με αυτήν τη μεταρρύθμιση, περνά σε μια εποχή όπου η Πολιτική Προστασία δεν λειτουργεί ακολουθώντας τις εξελίξεις ενώ επισημαίνεται ότι η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο εργαλείο που δίνει την πραγματική εικόνα του κινδύνου, επιτρέποντας τον σχεδιασμό δράσεων με τρόπο τεκμηριωμένο, αντικειμενικό και αποτελεσματικό. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, αποτελεί μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας προς μια Ελλάδα καλύτερα προστατευμένη, καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ανθεκτική απέναντι στις πυρκαγιές του μέλλοντος.

📌 Υπεγράφη η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών ✍🏻 #CivProGR 🤝 @YpenGr



👉🏻 Κρίσιμο εργαλείο για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας



📄 https://t.co/IiwCjWSGio pic.twitter.com/Cr5N1tHs7Q — Civil Protection GR (@CivPro_GR) December 2, 2025

