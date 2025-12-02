Νέα στοιχεία για το απίστευτο περιστατικό κλοπής και απειλής με μαχαίρι που συνέβη εχθές στον Αποκόρωνα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στο Νιο Χωριό το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, αφορά σε ληστεία ενός 52χρονου άνδρα μέσα στο σπίτι του με την απειλή μαχαιριού.

Σύμφωνα με τον 52χρονο, 2 άνδρες κουκουλοφόροι, με full face τύπου μάσκες, εισήλθαν στο σπίτι του και του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3000 ευρώ. Οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο, ενώ εν συνεχεία πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

