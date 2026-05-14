Ο Δήμος Νισύρου χορηγεί επίδομα σίτισης και στέγασης στους αναπληρωτές καθηγητές του νησιού

Το ελάχιστο «ευχαριστώ» στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Νίσυρο απέδωσε με απόφασή του ο δήμος του νησιού, ενισχύοντάς τους με χρηματικό επίδομα στήριξης.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού κ. Χριστοφής Κορωναίος πρόκειται για το επίδομα στέγασης και σίτισης που χορηγήθηκε σε 13 εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές) όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη Νίσυρο.

Τα ποσά αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.

«Η πρωτοβουλία αυτή» σημείωσε ο δήμαρχος του νησιού «δεν αποτελεί μια απλή διοικητική πράξη. Είναι η χειροπιαστή υλοποίηση μιας δέσμευσης που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή, μπροστά στους πολίτες και μπροστά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς: ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να υπηρετήσουν την παιδεία στην ακριτική νησιωτική Νίσυρο δεν θα είναι μόνοι, ούτε αβοήθητοι. Στηρίζουμε έμπρακτα, εκείνους που καθημερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία μας, γεμίζουν τις τάξεις με γνώση και φροντίζουν τα παιδιά μας».

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε εκπαιδευτικό και, όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος, «τα χρήματα που διατέθηκαν προήλθαν από την ανακατανομή πόρων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δάνειο, δεν είναι ευκαιριακή παροχή. Είναι θεσμική δέσμευση που θα συνεχιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

