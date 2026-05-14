Ο Καθηγητής ψυχιατρικής και αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θάνος Ασκητής μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ με αφορμή τη σοκαριστική υπόθεση αυτοκτονίας των δυο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη αλλά και τη σημαντική αύξηση που καταγράφεται στα ποσοστά κατάθλιψης ανηλίκων και εφήβων.

«Καλό είναι να σημειώσουμε στη ζωή μας ότι η εφηβεία είναι μια πολύ σημαντική, πολύ δύσκολη περίοδος, είναι ένα κύμα συναισθηματικών αντιδράσεων, παρορμήσεων, θυμών, απογοητεύσεων, ματαιότητας ψυχικής, αυτή η δεκαετία είναι μια εκρηκτική εποχή 6-16 είναι γέφυρα ζωής για το παιδί μας και τους a priori στόχους που βάζει η εφηβεία, γιατί το παιδί καλείται να μπει στη μεγάλη ζωή», σημείωσε αρχικά.

Ερωτηθείς γιατί τα παιδιά στην εφηβεία συχνά φτάνουν στο σημείο να αισθάνονται ένα αδιέξοδο ο κ Ασκητής απάντησε: «O γονιός οφείλει να ξέρει αυτήν τη δεκαετία και πρέπει σήμερα απαιτητικά και απόλυτα να εκπαιδευτεί. Το υπουργείο υγείας έβγαλε ένα πρόγραμμα το respect. Αυτό το στάδιο έχει πολλές προσκλήσεις, όλα τα παιδιά δεν είναι τα ίδια, η γυναίκα έχει πολύ περισσότερο άγχος από τον άνδρα και το αγόρι είναι λίγο πιο ανώριμο συναισθηματικά.

Από τη στιγμή που γινόμαστε γονείς η ευθύνη είναι δεδομένη, πρέπει να ξέρουμε τα παιδιά μας, όχι να προσφέρουμε υλικά αγαθά και να του λέμε θα κάνεις αυτό θα κάνεις εκείνο επειδή δεν τα έκανα εγώ».

Σημείωσε επίσης ότι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε σοβαρά είναι η αξιολόγηση των παιδιών από τα σχολεία. «Το παιδί πρέπει να αξιολογείται, αυτό δεν είναι κακό, πρέπει να ξέρω που μπορεί να είναι και πως μπορεί να εκφραστεί», είπε.

«Ο γονιός όταν είναι στο παιδί κοντά, τότε το παιδί δεν απειλείται ούτε από social media, ούτε από φίλους, ούτε από παρέες γιατί ο πρώτος προστάτης είναι ο γονιός που σημαίνει να ακούω το παιδί μου. Οι γονείς μεταξύ τους πρέπει να έχουν κοινή πολιτική και να αποτελούμε δυο πυλώνες γι’ αυτό.

Ο γονιός εξελικτικά πρέπει να αφουγκράζεται τις αγωνίες του παιδιού του όταν του λέει δεν μπορώ, το ακούω αυτό ως γονιός, δε σημαίνει παραιτούμαι, ούτε επιβάλλω τιμωρίες.

Ειδικά τα κορίτσια επειδή ωριμάζουν πιο εύκολα έχουν πολύ υψηλότερο το κόστος της ευθύνης και η εφηβεία έχει παρορμητικότητα και κατάθλιψη. Το 30% των εφήβων περνάει σιωπηρή κατάθλιψη. Αυτό συμβαίνει γιατί τώρα έχει γίνει πιο απαιτητική γιατί έχουμε προσθέσει στο παιδί πολλά πρόσθετα βάρη, οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, το κόστος ζωής είναι πιο υψηλό», ανέφερε ο κ Ασκητής.

Έκλεισε κωδικοποιώντας τα όσα πρέπει να κάνει ένας γονιός για να έχει συναισθηματικά υγιή παιδιά. «Χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση ο γονιός. Για εμένα είναι τρία τα βήματα. Το ένα είναι ο γονιός να εκπαιδευτεί συστηματικά και να καταλάβει το παιδί ότι ο δάσκαλος είναι σύμμαχός του, φίλος του. Δεύτερον να μιλάω εγώ με το παιδί μου, να του μιλάω αλλά να το ακούω, όχι να του λέω εγώ τι θέλω. Και τρίτον να είμαι κοντά στις ανάγκες του παιδιού μου, όταν τις προβάλλει να τις ακούσω, όχι να το ενοχοποιώ», ανέφερε τέλος.



Πηγή: skai.gr

