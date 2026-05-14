Για άλλη μία χρονιά, οι φοιτητικές παρατάξεις δεν ανακοίνωσαν ενιαία αποτελέσματα για τις εκλογές.

Έτσι, σήμερα το πρωί είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 42,23%, δεύτερη η Πανσπουδαστική, με 20,72%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με 20,72% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΑΚ με 5,21%.

«Για ακόμη μία χρονιά, οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντησή τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια. Με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες - "φαντάσματα" σε ανύπαρκτους Συλλόγους και μετακινώντας την ημερομηνία των εκλογών κατά το δοκούν», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

«Η πρόοδος, η λογική και η αληθινή εκπροσώπηση νίκησαν, αφήνοντας στο περιθώριο τις άναρθρες κραυγές, την τοξικότητα και όλους εκείνους που προσπαθούν να κρατήσουν τις Σχολές μας πίσω. Η διαχρονική εμπιστοσύνη των φοιτητών επιβεβαιώνει ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η μόνη δύναμη, η οποία θέλει, μπορεί και χαράσσει το δρόμο προς το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, κατασκευάζοντας αποτελέσματα, η φωνή των φοιτητών ακούστηκε δυνατά», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανώλης Ρενιέρης.

Με αυτούς τους τρόπους, η Πανσπουδαστική πλαστογραφεί υπέρ της το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα, εμφανίζοντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας. Αποκορύφωμα των γεγονότων αποτέλεσε η καταδρομική επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Δ.Α.Π.-ΝΔΦΚ Οικονομικού του ΕΚΠΑ χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, ενώ μέλη της παράταξης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας».

Την ίδια ώρα, από πλευράς ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07%, είχε ανακοινωθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 33,53%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 24,78%, τρίτη η παράταξη της ΠΑΣΠ με 10,06% και τέταρτη παράταξη των ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,71%.

Έτσι, και η ΠΚΣ από την πλευρά της κάνει λόγο για «πορεία πρωτιάς».

Σε δήλωσή του ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό. Το μήνυμα είναι σαφές: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των πτυχίων, την εξίσωσή τους με τα ιδιωτικά κολέγια και στη γενίκευση των διδάκτρων.

Παρά τις διαγραφές χιλιάδων ενεργών φοιτητών, παρά τη διαμόρφωση κλίματος μη συμμετοχής, που καλλιέργησε η κυβέρνηση μαζί με πρυτανικές αρχές και μερίδα ΜΜΕ, παρά την προσπάθεια απαγόρευσης εκδηλώσεων στα Πανεπιστήμια και τρομοκράτησης των φοιτητών, παρά την ενεργοποίηση κυκλωμάτων νοθείας και εξαγοράς, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έδωσαν αποστομωτική απάντηση στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης να επιβάλει σιωπητήριο».

Πηγή: skai.gr

