Ο Δήμος Κηφισιάς ανοίγει το Ζηρίνειο για υποδοχή και φιλοξενία των πυρόπληκτων

Το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Ζηρίνειο άνοιξε και είναι διαθέσιμο να υποδεχθεί τους πολίτες, που λόγω της φωτιάς έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους και αναζητούν χώρο να φιλοξενηθούν.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, το κλειστό γήπεδο Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς «Ι. Ζηρίνης» άνοιξε με εντολή του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά και θα λειτουργήσει για όσο διάστημα χρειαστεί ως α’ σημείο υποστήριξης του Δήμου για την υποδοχή και διανυκτέρευση των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας.

Η είσοδος στο Κλειστό του Ζηρινείου θα γίνεται από την οδό Άνδρου.

Παράλληλα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς και το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας τελούν σε διαρκή ετοιμότητα.

