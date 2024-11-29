Ο αστυνομικός στη Βουλή αναγκάζε και την γυναίκα του να ασελγεί στα παιδιά τους

Του Μάκη Συνοδινού

Τον απόλυτο εφιάλτη ζούσαν επί σειρά ετών τα ανήλικα παιδιά και η σύζυγος του αστυνομικού που υπηρετούσε στην ασφάλεια της Βουλής.

Τα όσα φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα προκαλούν αποτροπιασμό και οργή καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του -αστυνομικός επίσης-, το μαρτύριο ξεκίνησε το 2016 όπου ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να ασελγούσε στις 3 κόρες του από όταν αυτές ήταν στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών.

Ο εφιάλτης για τα κορίτσια συνεχιζόταν και καθώς μεγάλωναν ηλικιακά ο αστυνομικός δεν δίσταζε να έρθει σε συνουσία μαζί τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς ανάγκαζε ακόμη και τον γιο του να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τις αδερφές του.

Με δάκρυα στα μάτια η σύζυγος του αστυνομικού κατήγγειλε ακόμη πως και αυτή ζούσε έναν γολγοθά στα χέρια του καθώς την ανάγκαζε με χρήση σωματικής βίας να ασελγεί στα παιδιά τους, ενώ αυτός παρακολουθούσε και κάποιες φορές συμμετείχε στις απεχθείς πράξεις.

Έρευνα από την ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων για τη διερεύνηση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, που φέρεται ότι διέπραξε αστυνομικός της Βουλής σε βάρος μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Προηγήθηκε καταγγελία της συζύγου του, επίσης αστυνομικού, σύμφωνα με την οποία ο συγκεκριμένος, από το 2016 μέχρι και τα μέσα του τρέχοντος μήνα, διέπραττε ασελγείς πράξεις σε βάρος των παιδιών τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, την περασμένη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, η αστυνομικός κατήγγειλε τον σύζυγό της, αστυνομικό της Βουλής για ενδοοικογενειακή βία.

Συνελήφθη με τη διαδικασία του Αυτοφώρου και στις 19 του μήνα εκδιώχθηκε από τη Βουλή.

Στις 20 Νοεμβρίου πέρασε από το Αυτόφωρο με καταδικαστική απόφαση ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος στη συνέχεια απείλησε με αυτοκτονία, και μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό ψυχιατρείο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα του προσέθεσε στην καταγγελία και τη σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών τους και ενεργοποιήθηκε η υπόλοιπη διαδικασία της προανάκρισης.

Ενημερώθηκε αμέσως η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, με παραγγελία της οποίας τα ανήλικα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση και φιλοξενία σε κατάλληλο χώρο. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης και η εξέταση των ανηλίκων, παρουσία εξειδικευμένου ψυχολόγου.

Στη Βουλή ο αστυνομικός υπηρετούσε από το 2019.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024, καθώς και λίγες μέρες πριν την ανωτέρω καταγγελία, η αστυνομικός είχε μηνύσει τον σύζυγό της για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας (λεκτικής και σωματικής), τα οποία επίσης διερευνήθηκαν αρμοδίως σύμφωνα με την αστυνομία. Στην πρώτη περίπτωση η αστυνομικός ανακάλεσε την κατάθεσής της και ζήτησε ποινική διαμεσολάβηση, ενώ στην τελευταία περίπτωση, της χορηγήθηκε η εφαρμογή «panic button» και επιπλέον της παρασχέθηκε προστασία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες σε στενή συνεργασία με την Εισαγγελία. Όσον αφορά τον καταγγελλόμενο αστυνομικό, αφαιρέθηκε άμεσα ο οπλισμός του, ενώ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, νοσηλεύεται φυλασσόμενος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν εξελίξει υπόθεσης, σε βάρος του αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

