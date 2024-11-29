Τις βασικές και άμεσες υποχρεώσεις των εργοδοτών, ενόψει Χριστουγέννων, υπενθυμίζει η Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται έως την 21η Δεκεμβρίου 2024. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα, καθώς η μη καταβολή τους επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για τους παραβάτες-εργοδότες, η εκδίκαση των εν λόγω ποινικών υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Επίσης, ο Ν. 5157/2024 (ΦΕΚ 187/15-11-24) στο άρθρο 39 ορίζει την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές, μεταξύ των άλλων και κατά τις δύο Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, ήτοι τις Κυριακές 15 και 22 Δεκεμβρίου 2024, την τελευταία Κυριακή του έτους, ήτοι την 29η Δεκεμβρίου 2024 και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, ήτοι την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2024.

Η απασχόληση των εργαζομένων στις παραπάνω περιπτώσεις είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα την Κυριακή πάνω από πέντε ώρες χορηγείται επιπλέον και υποχρεωτικά μία ημέρα ανάπαυσης σε άλλη εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα που ξεκίνησε την Κυριακή αυτή, δηλαδή την εβδομάδα η οποία ξεκινά τη Δευτέρα που ακολουθεί την Κυριακή αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

