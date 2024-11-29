Eξαρθρώθηκε συμμορία Τούρκων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομων όπλων, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Κατόπιν διερεύνησης και αξιολόγησης πληροφοριών που περιήλθαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αναφορικά με την εν λόγω συμμορία που είχε εδραιωθεί στη χώρα μας αναπτύσσοντας εγκληματική δράση, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., σχεδίασε και υλοποίησε αστυνομική επιχείρηση σε Δάφνη, Πόρτο Ράφτη και Ανάβυσσο, όπου εντόπισε και συνέλαβε τα -11- μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, 25χρονο μέλος της συμμορίας διώκονταν με Ερυθρά Αγγελία από Αρχές Τουρκίας για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τα υπόλοιπα μέλη που γνώριζαν ότι ο 25χρονος αναζητούνταν ως διεθνώς διωκόμενος, επιμελούνταν την απόκρυψη του, είτε σε κατοικίες που μίσθωνε, είτε σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Οι «επενδύσεις» σε πολυτελή σπίτια

Τα κέρδη της συμμορίας από την παράνομη μεταφορά όπλων και ναρκωτικών, τα οποία εισήγαγαν από την Τουρκία στη χώρα μας και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκές χώρες, τα επένδυαν σε πολυτελείς κατοικίες και άλλες δραστηριότητες.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από την ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε Δάφνη, Πόρτο Ράφτη και Ανάβυσσο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-82.065- ευρώ,

πλήθος συσκευασιών με ποσότητες κάνναβης,

πολυτελή ρολόγια,

ρέπλικα πιστόλι,

-2- μαχαίρια,

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών,

ιδιόχειρες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και

3 αυτοκίνητα

Τα μέλη της συμμορίας οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

