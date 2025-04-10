Για την κλιματική αλλαγή, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ έναντι της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας για την εφαρμογή της πράσινης ανάπτυξης, μίλησε ο καθηγητής Οικονομίας Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, Ανδρέας Παπανδρέου στον ΣΚΑΪ 100,3 και την εκπομπή «Στιγμιότυπα» του Βασίλη Κουφόπουλου.

Περιγράφοντας τι σημαίνει «κλιματική κρίση» και τις ευθύνες της ανθρώπινης δραστηριότητας που την προκαλούν και την επιβαρύνουν, ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στο «τεράστιο πισωγύρισμα» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέσυρε την Αμερική (την πρώτη χώρα στη συσσώρευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, κάτι που θα στοιχήσει αρχικά στις ΗΠΑ, «μιας και θα μείνει πίσω σε μια τεχνολογική επανάσταση που έρχεται έτσι κι αλλιώς», αλλά θα έχει και τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. (Θα υπάρξουν ζημιές στις υποδομές, με μεγάλο κόστος αποκατάστασης, ζημιές στη γεωργία και στον τουρισμό, επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά πάνω από όλα απώλειες ανθρώπινων ζωών από φυσικές καταστροφές, υποσιτισμό κλ.π.).

Σε συνδυασμό με την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, «η γενικότερη συγκρουσιακή και δοσοληπτική προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου στις διεθνείς σχέσεις διαβρώνει τις βάσεις της παγκόσμιας συνεργασίας», γεγονός που «θα επιβραδύνει την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Παπανδρέου, αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι η χώρα μας θα πρέπει «να επιμείνει στην πράσινη μετάβαση και να ενισχύσει την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης», ωθώντας τους πολίτες της «να είναι συμμέτοχοι και να αναγνωρίσουν τα οφέλη που θα προέλθουν από μια σωστή μετάβαση».

Ο Βασίλης Κουφόπουλος ζήτησε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιο του αείμνηστου ιδρυτή και ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, να μιλήσει για «τη μαγική δεκαετία του '80 και το πώς βιώνει ακόμη και σήμερα την ανάμνηση ενός μεγάλου πολιτικού».

«Συγκινούμαι» απάντησε ο κ. Παπανδρέου. «Έτυχε να ζήσω, ως μέλος της οικογένειας, όλη την πορεία, από την εποχή της χούντας, την εξορία, την επιστροφή, μέχρι το γιγάντωμα του ΠΑΣΟΚ και την επιτυχία του '81... Με συγκινεί και με εντυπωσιάζει η ανάμνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και εκείνου του ΠΑΣΟΚ».

Και πρόσθεσε: «Συνεχίζει να με εντυπωσιάζει η ένταση της προσωπικής επαφής που φαίνεται πως είχε ο πατέρας μου με τον κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι αυτό έχει περάσει από γενιά σε γενιά και ακόμη και οι νεότεροι άνθρωποι σήμερα, από αυτά που ακούνε, έχουν αυτή την αίσθηση για τον πατέρα μου, την αίσθηση του μεγάλου πολιτικού» κατέληξε ο κ. Παπανδρέου.

