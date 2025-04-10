Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το φονικό στη Χαλκίδα, όπου ένας 75χρονος σκότωσε έναν 50χρονο, που αγόρασε το σπίτι του σε πλειστηριασμό και έβαλε στη συνέχεια τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Όπως έγινε γνωστό, η αδερφή του δράστη είναι αυτή που είχε βγάλει το σπίτι σε πλειστηριασμό, καθώς ήταν σε αντιδικία, με τον δράστη μάλιστα να έχει γράψει σε ένα ημερολόγιο την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του επειδή έχασε την περιουσία του.

Η τοπική κοινωνία είναι σε σοκ. «Αγωνιζόταν από μικρό παιδί, έχει τέσσερα παιδιά. Καλός οικογενειάρχης, βοήθαγε κόσμο, ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που έγινε», δήλωσε ο αδερφός του θύματος, που ήταν πατέρας 4 παιδιών.

Από την αντιδικία με την αδερφή στο έγκλημα

Στον πλειστηριασμό αρνητικό ρόλο διαδραμάτισε, λόγω κληρονομικών διαφορών, η αδερφή του δράστη που ζει στο εξωτερικό. Του είχε κάνει αγωγή και της επιδικάστηκαν 40.000 ευρώ και έβγαλε στον πλειστηριασμό το σπίτι η ίδια και το θύμα το αγόρασε 115.000 ευρώ.

«Δεν είχα καμία επαφή με τον αδελφό μου εδώ και χρόνια. Ήταν σκληρός άνθρωπος. Είχανε αντιδικία με την αδελφή μου τη μικρή και του έβγαλε το σπίτι σε πλειστηριασμό και το πήρε αυτός που σκότωσε εν τέλει», λέει ο αδερφός του 75χρονου στο Star.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο δράστης και το θύμα είχαν υπογράψει και ιδιωτικό συμφωνητικό στις 7 Μαρτίου με τον 50χρονο που του επέτρεπε να μείνει μέχρι της 7 Μαΐου του 2025, στο σπίτι ώστε να πακετάρει τα πράγματά του με ησυχία.

O 50χρονος που πήγε στο κτήμα του 75χρονου, για να διευθετήσει κάποιες εκκρεμότητες και να πάρει το κοντρόλ της γκαραζόπορτας. Εκεί φέρεται να τσακώθηκαν και την ώρα που το θύμα γύρισε την πλάτη και βγήκε στην αυλή του σπιτιού για να φύγει, ο 70χρονος τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι και τρεις στην πλάτη, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Ο δράστης σήκωσε εν συνεχεία προς τον λαιμό του το όπλο και αυτοπυροβολήθηκε πέφτοντας νεκρός σχεδόν δίπλα στο θύμα του.

Οι ιδιόχειρες σημειώσεις του δράστη

Μέσα στο σπίτι του δράστη οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα χειρόγραφο ημερολόγιο. Εκεί οι αρχές φαίνεται να εντόπισαν την αιτία του φονικού.

Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο σημειωματάριο στο οποίο έγραφε εδώ και καιρό. Στις τελευταίες σελίδες είχε αναφέρει ότι ήταν αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του καθώς βρισκόταν σε αδιέξοδο, σύμφωνα με το Star.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έγραφε πως ήταν απογοητευμένος που έχασε το σπίτι του, που τόσο μόχθησε για να το αποκτήσει χωρίς να έχει την βοήθεια κανενός. Εκφράζει το παράπονο ότι κανένα συγγενικό του πρόσωπο δε τον στήριξε στα δύσκολα και μάλιστα η ίδια του η αδελφή, κίνησε τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Περιγράφει δικαστικές διαμάχες που είχε, επί σειρά 15 ετών. Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά και για τον άνθρωπο που δολοφόνησε πυροβολώντας τον τρεις φορές πισώπλατα. Είχε ενοχληθεί επειδή κάποιος από την ίδια περιοχή είχε αγοράσει σε πλειστηριασμό το σπίτι του, κάτι που θεωρούσε άνανδρο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από ένα μήνα προσπαθούσε να πάρει πίσω το σπίτι του κάτι που δικαστικά δεν κατάφερε.

