Από σήμερα σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Από σήμερα Πέμπτη 10 Απριλίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή εν όψει του Πάσχα 2025.

Οι ώρες και οι ημέρες λειτουργίας για την περίοδο του Πάσχα 2025 είναι οι κάτωθι:

  • Πέμπτη 10/04/2025: 09:00 – 21:00
  • Παρασκευή 11/04/2025: 09:00 – 21:00
  • Σάββατο 12/04/2025: 09:00 – 17:00
  • Κυριακή 13/04/2025: 11:00 – 16:00

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας

  • Μεγάλη Δευτέρα 14/04/2025: 09:00 – 21:00
  • Μεγάλη Τρίτη 15/04/2025: 09:00 – 21:00
  • Μεγάλη Τετάρτη 16/04/2025: 09:00 – 21:00
  • Μεγάλη Πέμπτη 17/04/2025: 09:00 – 21:00
  • Μεγάλη Παρασκευή 18/04/2025: 13:00 – 19:00
  • Μεγάλο Σάββατο 19/04/2025: 09:00 – 15:00
  • Κυριακή του Πάσχα 20/04/2025: Αργία
  • Δευτέρα του Πάσχα 21/04/2025: Αργία
