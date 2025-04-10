Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Απριλίου

Σήμερα, Πέμπτη 10 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *
- Αναξιμένης, Μένης
- Δημοσθένης, Δήμος
- Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *
- Επαμεινώνδας, Νώντας
- Ετεοκλής
- Ζήνων *
- Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα
- Ηφαιστίων
- Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *
- Θεόφραστος
- Θησέας, Θησεύς
- Ισοκράτης
- Μιλτιάδης, Μίλτος
- Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *
- Όμηρος
- Παρμενίων
- Πελοπίδας
- Περικλής
- Πίνδαρος
- Πολύβιος
- Προμηθεύς
- Σοφοκλής, Σοφόκλεια
- Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *
- Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *
- Φιλοποίμην, Φίλης
- Φωκίων, Φώκος
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 19:56 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 60 λεπτά
Σελήνη 12.4 ημερών
