Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Απριλίου

Σήμερα, Πέμπτη 10 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *

Αναξιμένης, Μένης

Δημοσθένης, Δήμος

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

Επαμεινώνδας, Νώντας

Ετεοκλής

Ζήνων *

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα

Ηφαιστίων

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *

Θεόφραστος

Θησέας, Θησεύς

Ισοκράτης

Μιλτιάδης, Μίλτος

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

Όμηρος

Παρμενίων

Πελοπίδας

Περικλής

Πίνδαρος

Πολύβιος

Προμηθεύς

Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

Φιλοποίμην, Φίλης

Φωκίων, Φώκος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 19:56 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 12.4 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.