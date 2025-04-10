Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Απριλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:56 και δύση ήλιου στις 19:56

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 10 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *
  • Αναξιμένης, Μένης
  • Δημοσθένης, Δήμος
  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *
  • Επαμεινώνδας, Νώντας
  • Ετεοκλής
  • Ζήνων *
  • Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα
  • Ηφαιστίων
  • Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *
  • Θεόφραστος
  • Θησέας, Θησεύς
  • Ισοκράτης
  • Μιλτιάδης, Μίλτος
  • Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *
  • Όμηρος
  • Παρμενίων
  • Πελοπίδας
  • Περικλής
  • Πίνδαρος
  • Πολύβιος
  • Προμηθεύς
  • Σοφοκλής, Σοφόκλεια
  • Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία *
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *
  • Φιλοποίμην, Φίλης
  • Φωκίων, Φώκος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 19:56 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 12.4 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
