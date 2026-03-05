O Aδωνις Γεωργιάδης μηνύει τον Λάκη Λαζόπουλο

Μήνυση κατά του Λάκη Λαζόπουλου καταθέτει, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν εις βάρος του στη χθεσινή εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news».

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά τη γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για τη μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης, καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι τη σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.

Πηγή: skai.gr

