Πάσχα: Ξεκίνησε το πρώτο κύμα εξόδου - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας, από την Αθηνών – Λαμίας σήμερα «απέδρασαν» 22.484 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν 23.500

Πάσχα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εθνικές οδούς.

Ο Κηφισός αλλά και η Αθηνών – Κορίνθου αντιμετωπίζουν από το πρωί προβλήματα, ωστόσο το μποτιλιάρισμα -στο ρεύμα προς Λαμία- επανήλθε το απόγευμα καθώς φεύγουν οι… βραδινοί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας, από την Αθηνών – Λαμίας σήμερα «απέδρασαν» 22.484 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν 23.500.

Νωρίτερα καθυστερήσεις καταγράφονταν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.  

