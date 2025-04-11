Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εθνικές οδούς.
Ο Κηφισός αλλά και η Αθηνών – Κορίνθου αντιμετωπίζουν από το πρωί προβλήματα, ωστόσο το μποτιλιάρισμα -στο ρεύμα προς Λαμία- επανήλθε το απόγευμα καθώς φεύγουν οι… βραδινοί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας, από την Αθηνών – Λαμίας σήμερα «απέδρασαν» 22.484 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν 23.500.
Νωρίτερα καθυστερήσεις καταγράφονταν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
