Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εθνικές οδούς.

Ο Κηφισός αλλά και η Αθηνών – Κορίνθου αντιμετωπίζουν από το πρωί προβλήματα, ωστόσο το μποτιλιάρισμα -στο ρεύμα προς Λαμία- επανήλθε το απόγευμα καθώς φεύγουν οι… βραδινοί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας, από την Αθηνών – Λαμίας σήμερα «απέδρασαν» 22.484 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν 23.500.

Νωρίτερα καθυστερήσεις καταγράφονταν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.