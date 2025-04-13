Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο με καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Οκτώ τραυματίες (video)

Η Τροχαία είχε κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί   

UPDATE: 09:09
Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Απριλίου 2025, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά οκτώ άτομα.

Τροχαίο

Στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ, η Τροχαία και η Οδική Ασφάλεια της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έριξε στον δρόμο ροκανίδια προκειμένου να περιοριστεί η ολισθηρότητα του οδοστρώματος.

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν για λίγη ώρα δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία, ωστόσο, να έχει πλέον αποκατασταθεί. Την ίδια στιγμή, ερευνώνται τα αίτια του συμβάντος από την Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Άλιμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark