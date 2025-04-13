Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Απριλίου 2025, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά οκτώ άτομα.

Στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ, η Τροχαία και η Οδική Ασφάλεια της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έριξε στον δρόμο ροκανίδια προκειμένου να περιοριστεί η ολισθηρότητα του οδοστρώματος.

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν για λίγη ώρα δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία, ωστόσο, να έχει πλέον αποκατασταθεί. Την ίδια στιγμή, ερευνώνται τα αίτια του συμβάντος από την Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

