Για ένα περίεργο και εντυπωσιακό θέμα μίλησε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» το πρωί της Δευτέρας η Σπυριδούλα Σπανέα, αναφορικά με έναν καινούργιο τρόπο ντόπινγκ, που ακόμα στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «ντόπινγκ» γιατί δεν είναι απαγορευμένο.

Συγκεκριμένα, αθλητές εισπνέουν μονοξείδιο του άνθρακα, μια ουσία που δεσμεύει το οξυγόνο και βοηθά κυρίως τους αθλητές των σπορ αντοχής να γίνουν καλύτεροι. Λογικά το φτιάχνουν μόνοι τους, καθώς δεν είναι κάτι που πωλείται προς το παρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας ζήτησε ήδη να μπει στα απαγορευμένα η συγκεκριμένη ουσία. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, όμως, η ουσία αυτή παραμένει «ανίκητη», ακριβώς διότι δεν μπορεί να ανιχνευτεί λόγω του ότι έχει μικρό χρόνο ζωής και είναι άοσμο και άγευστο.

Παράλληλα, το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας, όπως καρδιά, νευρολογικά θέματα, επιφέροντας ακόμα και θάνατο. Πολλοί αθλητές μπορεί να το χρησιμοποιούν χωρίς να το ξέρουν, σκεπτόμενοι ότι παίρνουν μικρή ποσότητα.

Πηγή: skai.gr

