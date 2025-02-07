«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Από τον Ιούνιο σε όλους τους δήμους

Από τον Ιούνιο το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα επεκταθεί σε όλους τους δήμους της χώρας, όπως ανέφερε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ο στόχος αφορούσε 450 οικογένειες και σήμερα έχουμε 950 οικογένειες που έχουν αυτήν τη βοήθεια για τα μωράκια τους», σημείωσε η υπουργός και πρόσθεσε: «Εντάξαμε το πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, διασφαλίσαμε 100 εκατ. ευρώ και από τον Ιούνιο του '25 όλοι οι δήμοι της χώρας θα έχουν "Νταντάδες της Γειτονιάς". Οι γονείς, όταν είναι πλήρως απασχόλησης, παίρνουν για τον επιμελητή ένα voucher 500 ευρώ, ενώ οι μερικώς απασχολούμενοι ή άνεργοι λαμβάνουν 300 ευρώ. Για την επόμενη φάση της πανελλαδικής εφαρμογής εξετάζουμε τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του ποσού του voucher».

Επίσης, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο «Σπίτι μου ΙΙ» λέγοντας ότι «έως σήμερα 120.000 έχουν ήδη μπεί στο gov.gr και έχουν κάνει αίτηση για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και περίπου 58.500 έχουν ήδη πάρει τη βεβαίωση. Από την επόμενη εβδομάδα όσοι μπαίνουν στο gov.gr θα παίρνουν σχεδόν αυτόματα τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μέχρι τώρα περίμενε κάποιες μέρες, όμως τώρα προσπαθούμε να γίνει πολύ άμεσα. Άρα, να μην περιμένεις μέρες αλλά λίγες ώρες».

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, από τους 58.500 που έχουν ήδη λάβει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας οι 27.500 είναι έγγαμα ζευγάρια, 4.500 μονογονεϊκές οικογένειες και 26.500 άγαμοι.

Εξάλλου, η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και το ανανεωμένο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» (αύξηση επιδότησης από 49% σε 60% και από 8.000 σε 13.500 ευρώ) και προανήγγειλε πως «μέσα στον Μάρτιο θα βγάλουμε ένα ακόμη πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και προβλέπει την ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων Ατόμων με Αναπηρία. Κυρίως για παρεμβάσεις αύξησης της προσβασιμότητας».

Τέλος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε για το νέο πρόγραμμα του «Φροντιστή της Οικογένειας» που υπολογίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του έτους και θα αφορά στην παροχή κατ' οίκον βοήθειας σε κάθε μέλος της οικογένειας που το έχει ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.