Σύγκρουση νταλίκας και φορτηγού στην Αττική Οδό - «Έφυγαν» αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα

Νταλίκα που μετέφερε ΙΧ αυτοκίνητα ντεραπάρισε μετά από σύγκρουση με φορτωμένο αγροτικό φορτηγάκι στην Αττική οδό, με αποτέλεσμα να φύγουν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής οδού δύο από τα οχήματα, που μετέφερε η νταλίκα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα και η αριστερή λωρίδα προς αεροδρόμιο. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 13.00 η κυκλοφορία των οχημάτων στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

