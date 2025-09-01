Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί την Τρίτη (9/9) και την Τετάρτη (10/9), λόγω της 48ωρης απεργίας που ανακοίνωσαν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «προειδοποιητική απεργία» μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Όπως είπε, μετά το διήμερο θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω στάση του κλάδου. «Αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα πάμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω, τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει», τόνισε.

Η ΚΥΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους οδηγούς ταξί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επιτρέπει σε van να αναλαμβάνουν μεταφορικό έργο που καλύπτουν σήμερα τα ταξί. Ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί «να διαλύσει τα ταξί», υποστηρίζοντας πως «από το 2018 ο κ. Μητσοτάκης και στελέχη της ΝΔ είχαν ταχθεί υπέρ του αφανισμού του κλάδου».

«Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μία ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «παραβίαση του Συντάγματος», καταγγέλλοντας ότι το υπουργείο δεν έχει θεσπίσει μητρώο ούτε έχει ορίσει τον αριθμό των van που επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται. «Η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί δεν δουλεύει, με αποτέλεσμα μόνο το 10% να δηλώνει τις μεταφορές», πρόσθεσε.

Επίσης, αναφέρθηκε σε ελλιπείς φορολογικούς ελέγχους, λέγοντας πως «οι εταιρείες σβήνουν τα δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου». Όπως υπογράμμισε, μέσω του τουρισμού εξελίσσεται «πλιάτσικο» που αφαιρεί σημαντικό μεταφορικό έργο από τα ταξί, αποφέροντας «πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο».

Πηγή: skai.gr

