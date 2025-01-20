Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις με τον αστυνομικό της Βουλής, καθώς οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του ευρήματα από υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, το συγκεκριμένο υλικό ο δράστης το είχε κατεβάσει από το Διαδίκτυο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί βίντεο που να έχουν σχέση με τα παιδιά του και το τι ακριβώς γινόταν μέσα σε αυτό το σπίτι μεταξύ τους.

Σημειώνεται ότι σε βάρος της συζύγου του αστυνομικού έχει επίσης αποφασιστεί ποινική δίωξη.

Πηγή: skai.gr

