Καλούνται ως ύποπτοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες θα δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης, για τα οποία είχαν υποβληθεί μηνύσεις από πολιτικά πρόσωπα

Novartis

Της Έλενας Γαλάρη

Με την ιδιότητα του υπόπτου καλούνται τις επόμενες ημέρες να καταθέσουν για την υπόθεση της Novartis οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι είχαν καταγγείλει πολιτικά πρόσωπα για δωροληψίες από τη φαρμακευτική εταιρεία.

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη θα δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης, για τα οποία είχαν υποβληθεί μηνύσεις από πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και άλλοι.

Οι μηνύσεις που είχαν υποβάλει τα πολιτικά πρόσωπα βγήκαν από το αρχείο, μετά την απόφαση της οικονομικής εισαγγελίας να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους και να αρθεί πλήρως και η δικαστική προστασία από ενδεχόμενες ποινικές διώξεις.

Οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν βάσει των εξηγήσεων που θα δώσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες εάν θα ασκήσουν ή όχι  σε βάρος τους ποινική δίωξη.

