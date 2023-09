Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Μουρτιά του Νότιου Πηλίου Ελλάδα 17:22, 13.09.2023 linkedin

Η σορός περισυνελέγη από το πλοίο του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για εξέταση και ταυτοποίηση - Εξετάζεται αν ανήκει στον Αυστριακό που αγνοείται