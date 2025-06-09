Εύβοια: Οχιά δάγκωσε αγρότη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση από οχιά δέχθηκε 40χρονος αγρότης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στα χωράφια του.

Το γεγονός καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος στην περιοχή Βρυσάκια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, σύμφωνα με πληροφορίες από το eviaonline. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Παρά τη χρήση προστατευτικών γαντιών, το δηλητηριώδες δάγκωμα της οχιάς προκάλεσε σημαντικό τραυματισμό, διεισδύοντας στο δέρμα και επιδεινώνοντας την υγεία του άνδρα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του.

