Της Λουίζας Κροντήρη

Χωρίς ίντερνετ και χωρίς εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα ήταν από τις 9 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι το Κρατικό Νίκαιας, σε μέρα γενικής εφημερίας.

Αποτέλεσμα ήταν η ταλαιπωρία για ασθενείς και εργαζόμενους καθώς δεν μπορούσε να γίνει συνταγογράφηση, δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν δεδομένα και να διαβαστούν αποτελέσματα εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόβλημα λύθηκε, αλλά ακόμα αγνοούνται, σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, τα αποτελέσματα των παρακλινικών εξετάσεων που έγιναν μεταξύ 9-12.

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων το νοσοκομείο Νίκαιας από τα μέσα Νοεμβρίου έχει πρόβλημα με τα ψηφιακά του συστήματα, με το σύστημα δηλαδή εξιτηρίων, το σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών για αναλώσιμα και το σύστημά ενταλματοποίησης της μισθοδοσίας.

Γίνονται προσπάθειες και φαίνεται πως το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί μερικώς.

Πάντως σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν υπάρχει πρόβλημα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Όπως υποστήριξαν για να μην υπάρξει καθυστέρηση για όσο διαρκούσε σήμερα το πρόβλημα, κάποιες εξετάσεις εστάλησαν στο διασυνδεόμενο νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα».

