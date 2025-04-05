Έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα τηλεϊατρικής - τηλεσυμβουλευτικής για τους ασθενείς που λαμβάνουν νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι μέσω του Προγράμματος ΝΟΣΠΙ, (Νοσοκομειακή Φροντίδα, Νοσηλεία στο Σπίτι) καθώς επίσης και το Μητρώο αυτών των ασθενών, όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής ΕΣΥ, Ελευθέριος Θηραίος.

Το πρόγραμμα της Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι που υλοποιεί εδώ και ένα χρόνο ο ΟΔΙΠΥ, με εντολή του Υπουργείου Υγείας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά νοσηλευτική φροντίδα για βαρέως πάσχοντες που κυρίως είναι εξαρτώμενοι από τεχνολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, πρόκειται να αναπτυχθούν θεραπευτικά-νοσηλευτικά πρωτόκολλα που θα αφορούν κριτήρια εξόδου από το νοσοκομείο, κριτήρια παρακολούθησης στο σπίτι για ιατρούς, νοσηλευτές, φροντιστές, καθώς και κριτήρια παραπομπής/επανεισαγωγής στο νοσοκομείο.

Σε συνέντευξή του στο στο Πρακτορείο FM, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ) αναφέρει ακόμα και ποια νοσοκομεία εντάσσονται φέτος στο πρόγραμμα της Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι, για το οποίο όπως λέει έχει βρεθεί η χρηματοδότηση της επόμενης μέρας.

Τα υπό ένταξη Νοσοκομεία μέσα στο 2025

«Διαμορφώσαμε 12 κέντρα αναφοράς στις μεγάλες πόλεις που έχουν τρεις διαστάσεις: «1. Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών στο σπίτι 2. Νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων στο σπίτι 3. Υποστήριξη ογκολογικής θεραπείας των ασθενών στο σπίτι που και αυτό ξεκίνησε σαν μία καλή πρακτική από τον Άγιο Σάββα με το πρόγραμμα Οίκοθεν, το οποίο και εντάχθηκε στο ΝΟΣΠΙ.

Αυτή τη στιγμή 9 κέντρα είναι στη φάση ένταξής τους στο ΝΟΣΠΙ: Για τα παιδιά το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου ήδη λειτουργεί το πρόγραμμα, και από την περασμένη εβδομάδα το Αττικόν.

Το Παίδων Αγία Σοφία θα ενταχθεί στο ΝΟΣΠΙ πριν από το Πάσχα, και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης, αμέσως μετά.

Για τους ενήλικες το Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης και το Πανεπιστημιακό της Κρήτης.

Ήδη, όμως, λειτουργούν για τους ογκολογικούς ασθενείς ο Άγιος Σάββας, το Μεταξά και το Θεαγένειο. Και πιστεύω μέχρι το τέλος του έτους, να προστεθούν τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία στα Ιωάννινα, την Πάτρα και τη Λάρισα».

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κ. Θηραίο, 300 παιδιά παρακολουθούνται από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και 80 από το Αττικόν, ενώ ο σχεδιασμός του προγράμματος αφορά 100 ωφελούμενους ανά κέντρο.

Η Πολιτεία έχει διασφαλίσει την ενσωμάτωση του ΝΟΣΠΙ στο ΕΣΥ

Το πρόγραμμα στηρίχθηκε στην εμπειρία της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης, που ήδη από το 2011 με ιδίους πόρους παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Όπως τονίζει ο κ. Θηραίος, η Πολιτεία έχει διασφαλίσει την ενσωμάτωση του προγράμματος στο σύστημα υγείας και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από το RRF. «Δεν είναι μόνο υποχρέωση μας από τις χρηματοδοτήσεις του RRF, αλλά αποτελεί και κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μακροχρόνια φροντίδα που έχει εκπονηθεί».

O κρίσιμος ρόλος των DRG στη χρηματοδότηση- Στήριξη και από φορείς

Πώς όμως θα υποστηριχθεί οικονομικά το ΝΟΣΠΙ από το Εθνικό Σύστημα Υγείας;

«Αυτές οι υπηρεσίες έχουν δύο διαστάσεις χρηματοδότησης που αφορούν στον προϋπολογισμό των νοσοκομείων, στο πλαίσιο όμως της εξορθολογίκευσης και της δαπάνης τους. Πχ προβλέπεται να δημιουργηθεί και ένα drg (σσ Diagnosis Related Groups, είναι το Σύστημα Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων, που αφορά στο νέο μοντέλο αποζημίωσης των Νοσοκομείων, βάσει του παραγόμενου έργου και όχι των δαπανών, όπως γινόταν στο παρελθόν) που να αφορά τον ασθενή του ΝΟΣΠΙ, στο χρόνο που θα είναι στο νοσοκομείο. Και μετά, είναι το κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχονται και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, όπου ήδη πολλές από τις παροχές που έχουν οι ασθενείς στο σπίτι, αποζημιώνονται, όπως πχ αναπνευστήρες, αναλώσιμα και λοιπά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μία σημαντική υποστήριξη από οργανισμούς όπως είναι το «Χαμόγελο του Παιδιού» που συμμετέχει και υποστηρίζει παιδιατρικούς ασθενείς στο σπίτι, ήδη εδώ και πολλά χρόνια στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Και τώρα, αυτή η συνεργασία επεκτείνεται ».

Προγραμματικές συμφωνίες με τρία Πανεπιστήμια για εκπαίδευση, γιατρών, νοσηλευτών, φροντιστών

Πολύ σημαντικός σύμφωνα με τον κύριο Θηραίο, είναι ο βαθμός της εκπαίδευσης γιατρών νοσηλευτών και φροντιστών των ασθενών στον καινούργιο ρόλο τους. «Και για αυτό το λόγο, τρία πανεπιστήμια το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν υπογράψει προγραμματικές συμφωνίες με τον ΟΔΙΠΥ προκειμένου να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως εξής: 1. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιφορτίζεται με τη θεωρητική και πρακτική άσκηση των νοσηλευτών και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των φροντιστών ενηλίκων. Επίσης, επιφορτίζεται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σχετικών με την κατάρτιση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και φροντιστών που σχετίζονται με ογκολογικούς ασθενείς και αφορά στη χορήγηση ανοσοθεραπείας στο σπίτι. 2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), επιφορτίζεται με τη θεωρητική και πρακτική άσκηση των ιατρών και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των φροντιστών παίδων και 3. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιφορτίζεται με την εκπαίδευση Ιατρών και Νοσηλευτών στα ψηφιακά εργαλεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

