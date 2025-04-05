Αποφασισμένοι να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών όπου χάθηκαν 57 ζωές, ανάμεσά τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με την καταδίκη όλων, όσοι ευθύνονται είναι οι οικογένειες Βλάχου, Κουτσόπουλου και Πλακιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης έκφρασης και μνήμης «Η αθέατη πτυχή» που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/4) στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, στην Καρδίτσα. Οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών εξέφρασαν επίσης την πεποίθησή τους ότι η έκρηξη δεν οφείλεται σε κάποιο παράνομο φορτίου του τρένου.

Η ομιλία του κ. Πλακιά:

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καρδίτσας και αποτέλεσε μια ευκαιρία να εκφράσει η τοπική κοινωνία τη στήριξή της προς τις οικογένειες των θυμάτων που εδώ και 2 χρόνια βαδίζουν έναν «ανηφορικό δρόμο» προσπαθώντας να διαχειριστούν τον πόνο που τους προκάλεσε η απώλεια των δικών τους ανθρώπων και ταυτόχρονα να αναζητήσουν τί και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό, έστω και μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις που είναι λογικό να υπάρχουν μεταξύ 57 διαφορετικών οικογενειών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσκλητήριο θυμάτων στη μνήμη των οποίων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ στην βάση της σκηνής του αμφιθεάτρου ήταν αραδιασμένα 57 λευκά τριαντάφυλλα.

Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού κ. Γ. Νταλό και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών κ. Ιασ. Χατζηαθανασίου, για να προβληθεί στη συνέχεια ένα σχετικό βίντεο με μαρτυρίες επιζώντων του δυστυχήματος και συγγενών των θυμάτων, ενώ ακούστηκε το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Κι εσύ να λείπεις».

Οι ομιλίες των Βλάχου και Κουτσόπουλου:

Έντονα φορτισμένος συναισθηματικά ήταν και ο χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Καρδίτσας κ. Δημ. Παπακώστα που θέλησε να εκφράσει την στήριξη του στον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων για δικαιοσύνη αλλά και την πεποίθησή του ότι σ’ αυτόν τον αγώνα θα έχουν μέχρι τέλους τη στήριξη όλης της κοινωνίας.

Ο πατέρας του Βάιου Βλάχου, Χρήστος που πήρε αρχικά τον λόγο τόνισε ότι οι οικογένειες δίνουν έναν αγώνα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. «Καμία αλήθεια, καμιά εκδοχή δεν είναι βολική για μας. Η αλήθεια είναι αδυσώπητη. Έχει 57 ονόματα. Θύματα της διαφθοράς και της αδιαφορίας αυτού του κράτους. Εμείς ψάχνουμε τα πάντα. Αλλά φτάσαμε να ψάχνουμε στα χωράφια. Και ψάχνουμε τα πάντα σημαίνει ότι αυτό που βρίσκουμε πρέπει να είναι πραγματικό. Να αποδεικνύεται και να στηρίζεται επιστημονικά. Αν μείνουμε στις θεωρίες, τότε εξυπηρετούμε τους υπεύθυνους, τους κατηγορούμενους, την κυβέρνηση της συγκάλυψης που δεν σεβάστηκε τους νεκρούς και όσους εκμεταλλεύονται τους νεκρούς για τις πολιτικές ιδιοτέλειές τους. ‘’ τόνισε ενώ αναφέρθηκε στην εθελοντική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την Κατερίνη για να δημιουργηθούν ομάδες εθελοντών σε κάθε πόλη για την υποστήριξη των οικογενειών στη δίκη που θα ακολουθήσει.

«Έχουν περάσει δύο χρόνια και κάτι μήνες και εμείς κοιτάμε όλοι να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται, έχουμε όλοι διαφωνήσει μεταξύ μας. Και αυτό γίνεται γιατί αυτό θέλει η κυβέρνηση, πιστεύω εγώ με το μικρό μυαλό που έχω. Βάλε το λαό να τσακωθεί μεταξύ του και ας μην βγούμε ποτέ να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται... » τόνισε ο αδελφός του Τάσου Κουτσόπουλου, Γιώργος που ευχαρίστησε όλους τους παραβρισκόμενους για την υποστήριξή τους.

Ευχαριστίες για τους ανθρώπους που τους στηρίζουν εξέφρασε και ο κ. Νικ. Πλακιάς που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τονίζοντας παράλληλα ότι οι εξελίξεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην έρευνα της υπόθεσης δημιουργούν ένα κλίμα καχυποψίας ‘’γιατί να μην γινόταν όλα αυτά πριν δύο χρόνια, γιατί τώρα να μην μπορούμε να μιλάμε με αλήθειες, γιατί να μας βάζουν στην διαδικασία να έχουμε διαφορετικές απόψεις και γνώμες’’ και ζήτησε από όλους να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών κλείνοντας τα αυτιά τους στο θέμα της έρευνας και μένοντας μακριά από τα κόμματα εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη στάση τους.

‘’Εχθρός μας δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι όλο το πολιτικό φάσμα του ελληνικού κράτους. Μιλάμε για ανθρώπους χαμηλής νοημοσύνης, για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεπαρκείς, ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε μόνο στην πολιτική καρέκλα. Προσωπικά έχω αποστασιοποιηθεί εντελώς από όλα τα πολιτικά κόμματα.’’ τόνισε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη ότι ο αγώνας θα έχει αποτέλεσμα.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό που απηύθυνε ερωτήσεις προς τους συγγενείς σχετικά με την πορεία της έρευνας και τη στάση που οι ίδιοι τηρούν με τους κ.κ. Πλακιά και Βλάχο να δηλώνουν μεταξύ άλλων πεπεισμένοι για την απουσία ύποπτου φορτίου και να τάσσονται υπερ της εκδοχής ότι η έκρηξη και η ανάφλεξη οφείλονται στα έλαια των μετασχηματιστών κάτι που οι ίδιοι θεωρούν ότι μεγιστοποιεί την ευθύνη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι τα τρένα συνεχίζουν να λειτουργούν.

