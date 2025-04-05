Εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία του Τούρκου υπηκόου στο κέντρο της Αθήνας

Εξιχνιάσθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση ανθρωποκτονίας που τελέστηκε σε βάρος υπηκόου Τουρκίας, την 05-11-2024, στο κέντρο της Αθήνας.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά -4- άτομα- ομοεθνείς του θύματος, σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με δόλο τετελεσμένη κατά συναυτουργία, ηθική αυτουργία και συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των κατηγορούμενων.

Πρόκειται για τους δύο φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας, οι οποίοι όπως προέκυψε «στρατολογήθηκαν», έλαβαν εντολή και υποβοηθήθηκαν στην τέλεσή της από έτερο κατηγορούμενο, ο οποίος με τη σειρά του είχε λάβει την εντολή οργάνωσης και εκτέλεσης από τον τέταρτο συγκατηγορούμενό τους, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε οι δύο φυσικοί αυτουργοί ενώθηκαν σε «ομάδα» με τον συγκατηγορούμενό τους –ο οποίος τους είχε στρατολογήσει νωρίτερα- και μετέβησαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου πυροβόλησαν με πιστόλι το θύμα τη στιγμή που επιβιβάζονταν στο όχημά του.

Ακολούθως, διέφυγαν πεζή απορρίπτοντας το όπλο, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ στο πλαίσιο εξέτασής του από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προέκυψε ότι οι τέσσερις -4- κάλυκες που εντοπίστηκαν στο σημείο της ανθρωποκτονίας, είχαν πυροδοτηθεί από το ανωτέρω πιστόλι.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- παράνομη είσοδο και έξοδο από τη χώρα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ αναζητούνται και από τις Αρχές της Τουρκίας, για -μεταξύ άλλων-, εγκληματική οργάνωση, κλοπές, ένοπλες ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε για διενέργεια κύριας Ανάκρισης.



Πηγή: skai.gr

