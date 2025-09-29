Νίκος Παππάς: Φραστικό επεισόδιο σε βάρος του ευρωβουλευτή

Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κατέληξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ένας 34χρονος Πολωνός και μία 35χρονη ημεδαπή εξαιτίας φραστικού επεισοδίο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εστιατόριο επί της οδού Χάριτος στο Κολωνάκι.

Οπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ξαφνικά, η γυναίκα και ο νεαρός άντρας στράφηκαν φραστικά εναντίον του, αντήλλαξαν λόγια μαζί του και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Όλοι μαζί κατέληξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή σε βάρος του 34χρονου Πολωνού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.