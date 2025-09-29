Πατέρας 14χρονης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού με κάλεσμα μέσω social media μιλάει στο ΣΚΑΪ

Ο πατέρας της 14χρονης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στη Γλυφάδα με κάλεσμα μέσω social media μίλησε στον ΣΚΑΪ.

Σχετικά με το περιστατικό με την κόρη του που έγινε πριν ένα χρόνο και το αν έχει γίνει κάτι ως προς αυτή την υπόθεση, δήλωσε πως: «Tο εξαιρετικά βίαιο περιστατικό έγινε 21 Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου η υπόθεση ήταν σε προανακριτικό επίπεδο στην Ασφάλεια της Γλυφάδας, από όπου έφυγε ο φάκελος και πήγε στην Εισαγγελία. Εδώ λοιπόν και έναν χρόνο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο».

Ο ίδιος τόνισε πως το «θέμα της βίας των εφήβων είναι βαθιά πολιτισμικό». Εξήγησε πως «όταν οι έφηβοι έχουν πρόσβαση στο tiktok, στο YouTube και σε όλη αυτή την ατελείωτη υποκουλτούρα της εποχής, ξεκινώντας από τη μουσική τραπ και σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουν και δημιουργούνται ως πρότυπα στο μυαλό τους, στο Tiktok και σε λοιπές πλατφόρμες, τους γίνεται πολύ οικεία και η βία και τους γίνεται και τρόπο τινά στο μυαλό «μαγκιά» μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «θα πρέπει στα παιδιά τα οποία είναι θύτες και κάνουν τέτοιες συμπεριφορές, να υπάρχει μία ελάχιστη ωφέλιμη για αυτούς συνέπεια: Λόγου χάριν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο αδίκημα, ο 15χρονος 14χρονος που δεν διώκεται ουσιαστικά, θα πρέπει κατά την άποψή μου κατ'ελάχιστον να παρακολουθήσει ένα μάθημα ενσυναίσθησης, να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για το τι εστί εκφοβισμός, αν αξιολογήσει η πολιτεία να μπει ένας κοινωνικός λειτουργός στο σπίτι, να δει τί συμβαίνει το παιδί, σε τι περιβάλλον ζει και να υπάρχει μία παρακολούθηση από ψυχολόγο και να μην μένουν τα πράγματα στο απυρόβλητο γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σε ηλικία από 15 ετών και κάτω, ουσιαστικά τα παιδιά αυτά είναι αβοήθητα, τη συνέπεια δεν τη λέω τιμωρητικά, δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο να επέμβει σε αυτά τα παιδιά και να τα βοηθήσει είτε με γνώσεις είτε με έλεγχο του γονεϊκού τους περιβάλλοντος».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο της καθολικής απαγόρευσης στα social media στα παιδιά μέχρι 15 ετών και αν είναι μία λύση, ανέφερε πως τη θεωρεί σωστή. «Να δούμε πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

