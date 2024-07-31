Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας σε διαμέρισμα στη Νίκαια έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, άνδρας, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, εντοπίστηκε νεκρός με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς σε οικία επί της οδού Πέτρου Ράλλη στη Νίκαια.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο δεν υπήρχαν φλόγες, η φωτιά είχε κατασβεστεί, ωστόσο εντόπισαν τη σορό του άνδρα εντός της οικίας.
Για το παραπάνω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το ανακριτικό τμήμα της ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά.
