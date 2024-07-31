Της Ιωάννας Μάνδρου

Ανατροπή σημειώθηκε με τη δικαστική απόφαση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας που δίκασε την υπόθεση, αποτελούμενο και από δικαστές και κατά πλειοψηφία από ενόρκους, αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους που είχαν καθίσει στο εδώλιο ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονία.

Η δικαστική απόφαση που ελήφθη με μεγάλες πλειοψηφίες (5-2 και 6-1) αθώωσε τα δύο αδέλφια που είχαν κατηγορηθεί ότι σκότωσαν τον άτυχο δημοσιογράφο, καθώς κρίθηκε ότι οι αποδείξεις για τη δολοφονία δεν ήταν επαρκείς.

Να σημειωθεί εδώ ότι η εισαγγελέας στη δίκη πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς τους ότι οι ενδείξεις που τους οδήγησαν στο εδώλιο ήταν διαβολικές συμπτώσεις.

Επίσης, να σημειωθεί ότι οι ηθικοί αυτουργοί δεν έχουν εντοπιστεί για τη στυγερή δολοφονία, ενώ η υπόθεση έχει απασχολήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς αναφέρεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, ενώ η εισαγγελέας που πρότεινε την ενοχή και των δύο, είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν απλή ανθρωποκτονία αλλά δολοφονία που συνδεόταν με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ είχε αποδώσει για το κίνητρο της δολοφονίας του δημοσιογράφου στο ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον ίδιο.

Ειδικότερα κατά την απόφαση με ψήφους 5 έναντι δύο κρίθηκε αθώος ο ένας από τους δύο αδελφούς ενώ ο δεύτερος κρίθηκε επίσης αθώος με ψήφους 6 έναντι ενός.

Πηγή: skai.gr

