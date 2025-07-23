Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα και μιας 44χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στη Νίκαια, οι οποίοι κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα από οικία στην οποία εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι, εκμεταλλευόμενοι την πρόσβαση στον χώρο, αφαίρεσαν μία τσάντα που περιείχε το ποσό των 11.300 ευρώ καθώς και κοσμήματα άγνωστης αξίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν το ζευγάρι. Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου και ταυτοποιήθηκαν ως υπαίτιοι της κλοπής.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα στα καθίσματα πλήθος κοσμημάτων, ενώ στην κατοχή της 44χρονης βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.975 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.